MEN zgotowało rewolucję, część rodziców oburzona. „Martwy przepis”

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło rewolucję w pracach domowych. Obecnie w szkołach podstawowych nie zadaje się prac domowych w klasach I-III (z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą), a w klasach IV-VIII zadania domowe są nieobowiązkowe i nieoceniane.

Rewolucja w pracach domowych. „Martwy przepis”

Redakcja edziecko.pl zwróciła się z prośbą o komentarz do rodziców. – Syn dziś chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej i my w ogóle tego nie odczuliśmy. Na pierwszym zebraniu z wychowawczynią ustaliliśmy, że prace domowe wciąż będzie zadawała – mówi pani Natalia.

– Niby nazywają się "dla chętnych", ale wiadomo, że wszystkie są obowiązkowe. Nie wiem, jak w innym przypadku dzieciaczki miałyby się czegoś nauczyć, coś utrwalić i zapamiętać. Pewnie w starszych klasach tych prac domowych kiedyś było za dużo, ale w I-III z tego, co wiem, przeważnie było ok – zaznacza. W jej ocenie zmiany w pracach domowych można było od początku oceniać w kategorii „martwego przepisu”.

Rodzice podzieleni ws. ruchu MEN.„Zmiana wyszła na plus”

Pani Ola jest mamą chłopca, który chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej. – Rodzice z klasy mojego syna ustalili z wychowawczynią, że prace domowe mimo wszystko będą zadawane. Może nie codziennie, ale na pewno ze trzy razy w tygodniu. To dopiero druga klasa, niemalże sam początek nauki, poznawania podstaw. To też nauka tego, czym jest systematyczność i szkolne obowiązki – podkreśla kobieta. Jak zaznacza, brak prac domowych mógłby skutkować nawarstwianiem się zaległości, które trudno byłoby nadrobić.

W przypadku córki pani Eweliny sytuacja przedstawia się inaczej. Dziewczynka chodzi do szóstej klasy. – U córki prace domowe nie zniknęły zupełnie, ale nauczyciele zadają je rozsądniej. Dotyczyły zwykle materiału, który rzeczywiście trzeba było powtórzyć, a nie jakieś bezsensowne zadania, nad którymi dzieci siedziały cały wieczór – analizuje kobieta. – W naszym przypadku więc zmiana wyszła na plus – podsumowuje.

Czytaj też:

Kary za wypisanie dziecka z edukacji zdrowotnej? Stanowczy komunikat MENCzytaj też:

Zmiany w feriach zimowych. Po decyzji MEN zawrzało. „Tylko chaos”, „Będzie drożej”