Apel do Karola Nawrockiego. „Kierownictwo MEN generuje kolejny chaos w szkołach”

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” zaapelował do Karola Nawrockiego o zawetowanie nowelizacji ustawy oświatowej, znanej pod nazwą „Reforma26. Kompas Jutra”. Wnioskodawcy zwrócili m.in. uwagę na bardzo szybkie tempo prac. Dokument wpłynął do Sejmu 17 października, a III czytanie miało miejsce 21 listopada. Kolejnym argumentem ma być brak politycznej zgody. „Za” głosowało bowiem 233 posłów, przy 200 przeciw.

Związkowcy chcą weta reformy MEN. „Eksperymentowanie na »żywym organizmie«”

Według związkowców to forsowanie „na siłę” reformy. „Jest to kolejny przykład eksperymentowania przez rząd na »żywym organizmie« jakim jest polska szkoła” – podkreślono w apelu. Reforma ma również ignorować wiele problemów, m.in. kwestię niskich płac w oświacie. Kierownictwu MEN zarzucono, że „generuje kolejny chaos kompetencyjny i organizacyjny w szkołach”.

Wnioskodawcy zaznaczyli, że „każda reforma oświaty musi być poprzedzona rzetelnymi badaniami stanu faktycznego i ewentualne zmiany systemowe muszą być wdrażane w wyniku dialogu z wszystkimi interesariuszami, a nie z wyselekcjonowanymi grupami nacisku”. Związkowcy zwrócili uwagę, że „wymaga to otwartości ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej na inne poglądy niż tylko własne”.

Szef gabinetu Karola Nawrockiego o „rewolucyjnych zmianach” MEN. Apel od 100 organizacji

Szef gabinetu Nawrockiego Paweł Szefernaker poinformował w mediach społecznościowych, że organizuje „ważne spotkanie związane z realnym problemem Polaków”. Dojdzie do niego w środę 17 grudnia w Pałacu Prezydenckim i będzie dotyczyło „proponowanych przez rząd rewolucyjnych zmian w edukacji”. Ustawa ma „radykalnie” zmieniać ten obszar. Do głowy państwa skierowano liczne stanowiska, w tym apele podpisane przez prawie 100 organizacji.

