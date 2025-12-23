Makabryczne odkrycie przy bulwarach wiślanych. Znamy pseudonim mężczyzny

W poniedziałek 22 grudnia z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. Zwłoki dryfowały w okolicy bulwarów wiślanych przy rafie kamiennej i zostały zauważone przez przypadkowego przechodnia. Okazało się, że był to poszukiwany od początku grudnia mężczyzna.

Warszawa. Zaginięcie Rafała R. ps. „Bossman”

Jak donosi Miejski Reporter, ciało znalezione w poniedziałek w Wiśle należy do Łukasza R., który na początku grudnia wpadł do rzeki. Do wypadku doszło podczas dwunastej edycji warszawskiej flisackiej Barbórki. To coroczna impreza, po której jeszcze w nocy prowadzone są porządki. „Fakt” pisał, że właśnie wtedy doszło do zaginięcia „Bossmana”.

W szeroko zakrojone poszukiwania Łukasza R. zaangażowało się wiele osób. Popularnego „Bossmana” szukali nie tylko profesjonalnie ratownicy, ale i poruszona społeczność wodniaków. Rodzina i przyjaciele ze społeczności flisackiej mieli nadzieję, że mężczyznę uda się odnaleźć żywego.

„Działamy, nie umiemy i nie chcemy siedzieć i czekać. Łukasz zawsze pomagał” – podkreślała przyjaciółka zaginionego we wpisie w mediach społecznościowych. Wielu znajomych mężczyzny podkreślało, że miał on dobre serce i aktywnie angażował się w opiekę nad chorym kolegą w szpitalu.

