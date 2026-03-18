Pilny komunikat sanepidu. Eksperci stwierdzili zły stan wody na Dolnym Śląsku

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu ustalili, że woda w Walimiu, Jugowicach i Zagórzu na Dolnym Śląsku jest niezdatna do spożycia – podał TVN24.

Znamy szczegóły sprawy.

Zły stan wody na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy Walimia, Jugowic i Zagórza powinni o tym wiedzieć

Komunikat sanepidu opublikowany został w środę. Mieszkańcy dolnośląskich miejscowości mogli zapoznać się z jego treścią m.in. za pośrednictwem platformy Facebook.

Dlaczego woda nie nadaje się do spożycia? Eksperci poddali analizie jej próbki z Walimia. Wykryli w nich zbyt duże stężenie bakterii z grupy coli (Escherichia coli to pałeczka okrężnicy, która wchodzą w skład fizjologicznej mikrobioty jelita grubego u – m.in. – człowieka). To oznacza jedno – że woda „może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet” – zastrzegli pracownicy SSE w Wałbrzychu.

Niedługo po opublikowaniu 18 marca stanowiska ws. stanu wody głos ws. zabrała także gmina. Przedstawiciele lokalnego samorządu poinformowali, iż „beczkowozy z wodą pitną już wyjechały”. Jeden z nich kursuje od ul. Kościuszki w Walimiu w dół miejscowości i z powrotem, natomiast drugi – od ul. Gazowej w Jugowicach w kierunku Zagórza Śląskiego. Jest jeszcze trzeci – mieszkańcy mogą udać się po wodę pitną na pętlę autobusową, która znajduje się w Zagórzu Śląskim.

Sanepid: Trwa płukanie instalacji wodociągowej

Gmina Walim przekazała, że zleciła w międzyczasie płukanie instalacji wodociągowej. Proces trwa.

Warto odnotować jednak, że w godzinach wieczornych, z facebookowej strony dolnośląskiego sanepidu – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu – zniknął post dot. złego stanu wody. Być może – choć nie jest to pewne – ma to związek z faktem, iż problem został już zażegnany.

