Przełomowe dane z polskiej granicy. To nie pierwsza taka doba

Straż Graniczna przekazała najnowsze dane z granicy polsko-białoruskiej. Jak się okazuje, minionej doby – 22 grudnia – na pograniczu nie odnotowano żadnej próby nielegalnego przedostania się do Polski.

Dzień wcześniej Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej SG poinformowała, że w rejonie Podlasia granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 10 migrantów. Cudzoziemcy, aby przedostać się na terytorium naszego kraju wycięli element przęsła w technicznej barierze. Sześciu z nich od razu na widok polskich służb wycofało się w głąb Białorusi.

Łącznie od początku 2025 r. na granicy Polski i Białorusi ujawniono ponad 28 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia.

Donald Tusk na granicy dziękuje żołnierzom

We wtorek 23 grudnia w podlaskich Ozieranach Wielkich pojawili się Donald Tusk i Marcin Kierwiński, którzy odwiedzili funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej. – Chciałbym bardzo, żeby wszyscy rodacy, bez wyjątku, wtedy, kiedy zasiądą do stołów wigilijnych, pamiętali o tych wszystkich, którzy będą akurat tego wieczora i w kolejne świąteczne dni chronili naszą granicę – powiedział premier.

– Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że w czasami bardzo trudnych warunkach, a kiedy trzeba to i w okresie świątecznym pilnują naszego bezpieczeństwa, pilnują porządku i ratują ludzkie życie. Na tym polega najgłębiej pojęta solidarność – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wtedy, kiedy potrzebujemy tej bliskości i ciepła pamiętajmy, że niektórzy muszą ten czas poświęcić, byśmy mogli świętować. Żeby ktoś mógł świętować, ktoś musi czuwać – dodał szef polskiego rządu.

Z informacji przekazanych przez Donalda Tuska wynika, że tylko na granicy polsko-białoruskiej i na odcinku litewskim w wieczór wigilijny służbę będzie pełniło blisko sześć tysięcy funkcjonariuszy.

Szef MSWiA: Polska granica jest bezpieczna

Z kolei Marcin Kierwiński przypomniał, że rząd przeznaczył w ostatnich latach na wzmocnienie polskiej granicy ponad dwa miliardy złotych.

Wspomniał m.in. o jednej z pięciu wież obserwacyjnych, które powstały w ostatnich miesiącach. – To wieża szczególna, ponieważ na tej wieży instalowany jest pierwszy klaster systemu artydronowego, który bronić będzie w polskiej granicy. Już w styczniu ten klaster zostanie uruchomiony – zapowiedział szef MSWiA.

– Nasza granica będzie bezpieczna dzięki nowoczesnemu sprzętowi, w który inwestuje, dzięki sile, profesjonalizmowi funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, Wojska Polskiego – podkreślił polityk KO.

