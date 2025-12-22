Próbowali nielegalnie dostać się do Polski. Ujawniono najnowsze dane

Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych, że od 19 do 21 grudnia na granicy z Białorusią odnotowano prawie 30 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Za pomocnictwo zatrzymano jedną osobę.

Migranci usiłowali dostać się do naszego kraju wbrew przepisom

Podlaski Oddział SG zaznaczył, że w niedzielę na jej odcinku granicę polsko-białoruską w rejonie placówki Straży Granicznej w Białowieży usiłowało pokonać wbrew przepisom 10 migrantów. Od początku 2025 roku w Podlaskim Oddziale SG odnotowano ponad 28 tys. takich przypadków. Od stycznia br. zatrzymano już ponad 250 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy, w tym ponad 160 na odcinku granicy z Białorusią.

Podlaski Oddział Straży Granicznej podał także, że obywatel Gruzji nie zatrzymał się w punkcie kontroli granicznej w Burbiszkach, w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki SG w Sejnach. Wszczęto za nim pościg. Okazało się, że przewoził trzy osoby z Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu, które przekroczyły wbrew przepisom granicę Polski i Litwy.

Nie tylko Białoruś. Nielegalnie przez granicę polsko-litewską

Z kolei 18 grudnia funkcjonariusze z sejneńskiej placówki Straży Granicznej zatrzymali wspólnie z żołnierzami WOT, w pobliżu granicy, w gminie Puńsk, 17 migrantów. Młodzi mężczyźni nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Posiadali przy sobie przepustki z ośrodka dla cudzoziemców w Łotwie. Cudzoziemcy usiłowali dostać się do Niemiec, Francji i Włoch.

Zatrzymani obcokrajowcy po przeprowadzeniu czynności zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. W sumie od początku wprowadzonej tymczasowej kontroli na granicy polsko-litewskiej w ramach readmisji przekazano prawie 230 osób, które dostały się do Polski z Litwy wbrew przepisom.

