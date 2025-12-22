Kolejne zatrzymania ws. mafii śmieciowej. Śledczy o szczegółach

Jak przekazali śledczy, dwaj mężczyźni zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby zakopania w ziemi ponad 20 ton zmielonych odpadów komunalnych. Śmieci przywieziono ciężarówką i ukryto pod cienką warstwą kruszywa, co miało sprawiać wrażenie legalnych prac ziemnych związanych z rekultywacją terenu.

W toku dalszych działań funkcjonariusze zatrzymali kolejne dwie osoby, odpowiedzialne za przekazanie i przyjęcie odpadów w tym miejscu. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że na terenie kopalni znajdowały się także znaczne ilości śmieci zakopanych wcześniej pod warstwą piasku. Policja zabezpieczyła również dokumentację związaną z nielegalnym procederem.

Zatrzymani to mieszkańcy województw śląskiego i opolskiego w wieku od 44 do 52 lat. Trzech z nich decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych, wobec czwartego zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Śledztwo ws. mafii śmieciowej. Zatrzymano już 170 osób

Sprawa jest elementem szeroko zakrojonego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami, w tym ich porzucaniem i fałszowaniem dokumentacji. Jak informuje prokuratura, podejrzani mieli poświadczać nieprawdę w Bazie Danych Odpadowych, a odpady zamiast do legalnej utylizacji trafiały na nielegalne składowiska m.in. w rejonie Radomska i Piekar Śląskich.

Według śledczych grupa działała od 2021 do 2024 roku, a skala procederu obejmuje dziesiątki tysięcy ton odpadów. W całym postępowaniu zatrzymano dotychczas 170 osób, z czego 72 zostały tymczasowo aresztowane. Sprawa ma charakter rozwojowy, a działania prowadzi specjalna grupa operacyjno-procesowa powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wspierana m.in. przez CBA, KAS i GIOŚ.

