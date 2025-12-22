Awantura w hostelu w Starachowicach. Nie żyje 19-letni Kolumbijczyk

Do tragicznych wydarzeń doszło w niedzielę, 21 grudnia, późnym wieczorem w jednym z hosteli pracowniczych w Starachowicach. W wyniku awantury zginął 19-letni obywatel Kolumbii, który został ugodzony nożem w klatkę piersiową.

Awantura w hostelu. Nie żyje młody mężczyzna

Jak wynika z ustaleń policji, młody mężczyzna około godziny 23 trafił pod opiekę lekarzy w starachowickim szpitalu. Pomimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować. Zgon stwierdzono w nocy z niedzieli na poniedziałek, 22 grudnia.

Sprawą natychmiast zajęły się służby. Funkcjonariusze ustalili, że w hostelu, w którym mieszkała grupa Kolumbijczyków, wcześniej doszło do kłótni. – Wstępne ustalenia naszych kryminalnych wskazywały, że w hostelu doszło do sporu między dwoma osobami. Kiedy część uczestników poszło spać, doszło do awantury między 19-latkiem a innym obywatelem Kolumbii – przekazał asp. Paweł Kusiak, rzecznik prasowy starachowickiej policji, w rozmowie z TVP Info. Jak wyjaśnił, to właśnie w trakcie kłótni sprawca miał zaatakować nożem poszkodowanego.

Sześć osób zatrzymanych. Policja poszukuje świadków zdarzenia

W związku ze zdarzeniem policja zatrzymała sześć osób. Wśród nich znajduje się pięciu mężczyzn i jedna kobieta w wieku od 21 do 48 lat. Wszyscy są obywatelami Kolumbii i mieszkali w tym samym obiekcie co ofiara. – W związku ze zdarzeniem zatrzymano sześcioro Kolumbijczyków w wieku od 21 do 48 lat. To pięciu mężczyzn i jedna kobieta – poinformował asp. Paweł Kusiak.

Czynności na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii, w tym przebieg awantury oraz to, czy udało się zabezpieczyć narzędzie zbrodni. Policja poszukuje również świadków zdarzenia. Nowe informacje w sprawie mają zostać przekazane w najbliższych dniach.

