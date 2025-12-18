Polska wypowiedziała międzynarodowy traktat. Pierwsza taka sytuacja od 40 lat

Polska postanowiła rozpocząć produkcję min przeciwpiechotnych po raz pierwszy od czasów zimnej wojny. Dodatkowo nasz kraj planuje rozmieścić je wzdłuż swojej wschodniej granicy, a także eksportować je do Ukrainy – poinformował agencję Reutera wiceminister obrony Paweł Zalewski. Chodzi o granicę z Białorusią i Obwodem Królewieckim z Rosją. – Jesteśmy zainteresowani jak największymi ilościami w jak najkrótszym czasie – podkreślił polityk.

Polska razem z Estonią, Łotwą i Litwą w marcu 2025 r. poinformowała o wypowiedzeniu Konwencji Ottawskiej o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu. Ustawę podpisał w lipcu Andrzej Duda. Zalewski zaznaczył, że „bardzo by chciał”, aby produkcja min rozpoczęła się w przyszłym roku, po zakończeniu procesu wycofania się z Konwencji Ottawskiej, który rozpoczął się w sierpniu. – Mamy takie potrzeby – dodał wiceszef MON.

Polska wznowi produkcję min przeciwpiechotnych. Zostaną rozmieszczone wzdłuż wschodniej granicy

Polska w 1995 r. poinformowała ONZ, że w połowie lat 80. zaprzestała produkcji min przeciwpiechotnych i eksportu tego rodzaju broni. – Przygotowujemy się na zapotrzebowanie Polski na 5-6 milionów min wszystkich typów – skomentował Jarosław Zakrzewski, prezes państwowej firmy Belma, która już dostarcza polskiej armii kilka innych rodzajów min. Ministerstwo Obrony Narodowej nie złożyło jeszcze zamówienia.

Mimo to Belma będzie w stanie w 2026 r. wyprodukować do 1,2 mln min wszystkich typów, w tym min przeciwpiechotnych. Firma produkuje obecnie około 100 tysięcy min rocznie. Dostawy min do Ukrainy będą zależały od zdolności produkcyjnych. Nadwyżki mogą zostać dostarczone sojusznikom w regionie. Według MSZ produkcja może rozpocząć się 20 lutego 2026 r. Ukraina również wycofała się z Konwencji Ottawskiej, a dokumentu nie podpisały USA, czy Chiny.

Czytaj też:

Nawrocki nie wiedział o planach przekazania myśliwców? „Mija się z prawdą”Czytaj też:

Broń nuklearna w rękach Ukrainy? To może być groźny skutek uboczny negocjacji. Gen. Koziej ostrzega