Węgry udzieliły azylu politycznego dwóm obywatelom Polski. Głośne nazwiska w spekulacjach

„23 grudnia Węgry poinformowały Radę [Unii Europejskiej – red.] o podjęciu decyzji o zatwierdzeniu wniosku o azyl dwóch obywateli Polski” – taki list według węgierskiego portalu śledczego VSquare tuż przed świętami Bożego Narodzenia wysłała delegacja Węgier do UE do wszystkich pozostałych delegacji państw członkowskich w Brukseli. Nie podano, o jakie nazwiska chodzi.

Węgierskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Sprawiedliwości mimo próśb nie zabrały głosu w tej sprawie. W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu. W ostatnim czasie w Węgrzech przebywał Zbigniew Ziobro.

Wkrótce więcej informacji