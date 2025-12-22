Zaskakujący zwrot ws. aresztu dla Ziobry. Sąd ogłosił decyzję

Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zdecydował o odroczeniu posiedzenia ws. tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące od momentu zatrzymania. Jak przekazał Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej, powodem są „braki w przekazanym materiale”. Chodzi o materiały niejawne. Mają one zostać dosłane w ciągu siedmiu dni. Nowy termin posiedzenia ustalono na 15 stycznia 2026 r. Prok. Woźniak zaznaczył, że nie zostały rozpatrzone inne wnioski, w tym o jego wyłączenie ze sprawy.

Zdaniem prokuratura te dokumenty nie mają znaczenia w sprawie, ale popełniono „błąd”, ponieważ sąd „powinien dysponować całością materiału”. Obrona zaznaczyła, że „trudno mówić o sukcesie”. Mecenas Bartosz Lewandowski przekonywał jednak, że materiały mają „bardzo istotne znaczenie”. Dodał, że obrona również nie miała możliwości zapoznania się z aktami.

Zbigniew Ziobro i tymczasowe aresztowanie. O co chodzi?

Wniosek ws. tymczasowego aresztowania prokuratura skierowała w połowie listopada. Pod koniec października prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do ówczesnego marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie przez posłów zgody na pociągnięcie wiceprezesa PiS do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Powodem było „dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia 26 przestępstw”. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobry 7 listopada. Po tej decyzji prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości, zatrzymaniu go i doprowadzeniu do PK. Celem było przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem Ziobry w tym ogłoszenie mu zarzutów i przesłuchanie go w charakterze podejrzanego.

Zbigniew Ziobro w Węgrzech i Brukseli. Odroczono posiedzenie ws. wniosku prokuratury

Nie udało się jednak tego zrobić, ponieważ Ziobro przebywał w tamtym czasie w Węgrzech, a ostatnio również w Brukseli. Najważniejsze dowody ws. podejrzenia popełnienia przestępstw przez wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości to wyjaśnienia współpodejrzanych Tomasza M. oraz Piotra W., zeznania świadków, zabezpieczona dokumentacja, w tym dotycząca postępowań o udzielenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, zapisy rozmów, a także dane z komputerów i telefonów.

Jak wyjaśniała Prokuratura Krajowa wniosek o tymczasowe aresztowanie został skierowany w związku z obawą ucieczki lub ukrycia, bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźby wymierzenia surowej kary. Niektóre zarzuty są zagrożone kara 25 lat więzienia. Dzień przed ruchem PK warszawski sąd wyraził „stanowczy sprzeciw” wobec insynuacji, że rozpoznanie wniosku ws. Ziobry miało być podjęte przez „ustawionego” sędziego.

