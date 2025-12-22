Decyzja sądu ws. Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek zabrał głos

Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów rozpatrzy o godz. 10 wniosek Prokuratury Krajowej ws. aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura domaga się dla byłego ministra sprawiedliwości trzymiesięcznego aresztu. Waldemar Żurek w rozmowie z „Super Expressem” podkreślił, że zgoda sądu pozwoli realnie ścigać wiceprezesa PiS.

– Chodzi o kraje, w których funkcjonuje Europejski Nakaz Aresztowania. A jeżeli Ziobro uzyskałby na Węgrzech azyl, to nie wykluczam wystąpienia w tej sprawie do TSUE. To dyskusyjne, czy państwo Unii Europejskiej, które szanuje porządek prawny innego państwa, może udzielać azylu politycznego – skomentował prokurator generalny. Żurek zaznaczył jednocześnie, że „prokuratura nie odstępuje od ścigania Marcina Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego ENA”.

Zbigniew Ziobro i posiedzenie sądu ws. tymczasowego aresztu dla polityka. Piotr Mueller komentuje

O to, czy Prawo i Sprawiedliwość uzna potencjalną niekorzystną dla Ziobry decyzję, był pytany w Polsat News Piotr Mueller. Europoseł PiS podkreślił, że „wniosek w jego głębokim przekonaniu jest decyzją polityczną, bo postępowanie w tej sprawie mogłoby się odbywać bez tego środka zapobiegawczego, który stosuje się po prostu w najbardziej skrajnych przypadkach”. Mueller wyraził nadzieję, że w sprawie jest też druga instancja. Ubolewał jednocześnie, że nie będzie tam losowania sędziego.

– W Polsce nie ma możliwości przeprowadzenia rzetelnego postępowania. Mówię o wyroku w tej konkretnej sprawie, nawet nie o postępowaniu aresztowym, ponieważ zlikwidowano losowanie sędziów. A sędziów będą wskazywać do jego składu orzekającego w przyszłości osoby związane z panem Żurkiem. W takich okolicznościach trudno liczyć na rzetelny proces – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości w kontekście ewentualnego powrotu Ziobry do kraju.

