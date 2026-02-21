Masz ten produkt z Biedronki? Właśnie został wycofany, ma „wadę”

Biedronka poinformowała o wycofaniu z obrotu produktu. Sieć handlowa udostępniła komunikat, który wydany został przez Joinco Importação e Exportação – międzynarodową firmę zaopatrzeniowo-handlową.

Przedmiotem, który został wycofany, jest dzbanek termiczny. Dlaczego podjęto taką decyzję? W oświadczeniu wskazano na „wadę”.

Masz ten produkt? Biedronka właśnie go wycofała. Klienci mogą liczyć na zwrot pieniędzy – pod jednym warunkiem

Komunikat ws. dzbanka JOINCO GLOBAL TRADE SOLUTIONS opublikowała 18 lutego 2026 roku. Dzień później – w czwartek – pojawił się on na stronie internetowej sieci sklepów Biedronka.

Chodzi o „dzbanek termiczny Numer partii: 017/26, model: KWST25070703”. Firma JOINCO zwróciła się do posiadaczy dzbanka, by ci zwrócili go do sklepu, w którym został zakupiony.

Przedmiot ma „wadę”. Spółka ujawniła szczegóły

Powód? Spółka postanowiła wycofać produkt „w związku z wykryciem wady konstrukcyjnej”. „Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie użytkowania niezgodnego produktu przez konsumentów” – podkreślił podmiot.

Jednocześnie JOINCO zapewniło konsumentów, że każda osoba, która zdecyduje się oddać dzbanek do sklepu, otrzyma zwrot pieniędzy. „Wszyscy, którzy zwrócą produkt, otrzymają zwrot kosztów jego nabycia” – zapowiedziano.

Spółka JOINCO zwróciła się do klientów Biedronki. „Pragniemy przeprosić”

Firma wyraziła ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją. „Pragniemy przeprosić za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją i zapewnić, że dobro naszych konsumentów jest dla nas absolutnym priorytetem” – zaznaczono w komunikacie.

Warto zastosować się do prośby i oddać dzbanek, by otrzymać zwrot środków.

