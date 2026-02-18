Ziobro i Romanowski będą mieli problemy? „Pojadą do Mińska albo do Moskwy”

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa wystąpiła do wymiaru sprawiedliwości o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą. Rozpatrzeniem wniosku PK zająć ma się Sąd Okręgowy w Warszawie, a konkretnie s. Dariusz Łubowski.

Tymczasem prokurator generalny Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że będzie on wyłączony ze sprawy. Jak informował rzecznik prasowy PK – prok. Przemysław Nowak – śledczy w uzasadnieniu „wskazali szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności” s. Łubowskiego.

W związku z tym wymiar sprawiedliwości wylosował osobę, która miała rozpatrzyć wniosek o wyłączenie sędziego – padło na s. Katarzynę Stasiów. Mecenas Bartosz Lewandowski – reprezentujący byłego ministra sprawiedliwości – zareagował na tę informację, składając do sądu wniosek o wyłączenie jej z orzekania w tej sprawie.

Wniosek o wyłączenie s. Stasiów rozpatrzyć ma s. Alina Sobczak-Barańska.

Wybory parlamentarne 2026 na Węgrzech. Péter Magyar ujawnił, co zrobi z polskimi politykami, którzy otrzymali azyl w jego ojczyźnie

W kwietniu odbędą się wybory na Węgrzech, podczas których władza może zostać odebrana Orbánowi i przekazana nowemu premierowi – Magyarowi, któremu sondaże dają duże szanse na zwycięstwo. Jeśli zwycięży TISZA (Partia Szacunku i Wolności), to Ziobro i Marcin Romanowski (były wiceszef MS) stracą ochronę międzynarodową, której udzieliły im władze Budapesztu?

Magyar przyznał niedawno, że w tej sytuacji polscy politycy „zostaną poddani ekstradycji pierwszego dnia po utworzeniu nowego rządu”.

W swojej ostatniej wypowiedzi kontynuował wątek Ziobry i Romanowskiego, stwierdzając, że z Budapesztu przeniosą się oni jego zdaniem na Białoruś lub Rosji. – Pojadą do Mińska albo do Moskwy. (...) Na pokładzie samolotu może znaleźć się ktoś jeszcze – zakończył.

