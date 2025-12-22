Spór o Fundusz Sprawiedliwości. Ziobro uderza w Żurka

Informację o złożeniu zawiadomienia do prokuratury Zbigniew Ziobro przekazał w mediach społecznościowych. Dotyczy ono niedawnych doniesień o zaburzeniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości, które doprowadziły do zawieszenia działań organizacji pozarządowych wspierających ofiary przestępstw, w tym m.in. Niebieskiej Linii. „Wraz z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Błaszczakiem, składam zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez ministra Waldemara Żurka” – czytamy we wpisie.

„Jako funkcjonariusz publiczny w sposób rażący nie dopełnił obowiązków, czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego, a dodatkowo korzyści z tego tytułu uzyskała zewnętrzna firma. Obowiązujący Kodeks karny w art. 231 § 2 przewiduje za takie przestępstwo karę pozbawienia wolności do lat 10” – pisze Zbigniew Ziobro.

Jak stwierdza były minister, Fundusz Sprawiedliwości – w związku z którym prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów – „od lat finansuje działanie ogólnopolskiej sieci ponad 300 ośrodków pomocy ofiarom przestępstw”.

„Placówki prowadzone przez fundacje i organizacje pozarządowe przez ostatnie lata udzieliły pomocy setkom tysięcy potrzebujących. Umowy z Funduszem Sprawiedliwości były dotychczas zawierane na bieżąco, w cyklu trzyletnim. Tymczasem Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaniechał przeprowadzenia w terminie kolejnych konkursów dla podmiotów udzielających takiej pomocy” – ocenia.

Ziobro o Żurku: Wyrządził Skarbowi Państwa szkodę znacznych rozmiarów

W opinii polityka, Waldemar Żurek świadomie przez wiele miesięcy nie ogłaszał konkursu, choć wiedział, że „doprowadzi to do załamania systemu pomocy osobom pokrzywdzonym w całym kraju”. „Postępował tak mimo że na koncie Funduszu Sprawiedliwości zgromadzono grubo ponad 400 milionów złotych. Środki te pozostają niewykorzystane mimo olbrzymich potrzeb” – pisze Zbigniew Ziobro.

„Ponadto w ostatniej chwili zlecił prywatnej firmie przeprowadzenie merytorycznej oceny wniosków konkursowych złożonych do Funduszu Sprawiedliwości. Koszt tej usługi wyniósł prawie milion złotych. Stało się to mimo że ocena wniosków należy do podstawowych obowiązków urzędników ministerstwa odpowiedzialnych za Fundusz. Tym samym wyrządził Skarbowi Państwa szkodę znacznych rozmiarów” – stwierdza polityk, apelując o konsekwencje dla ministra sprawiedliwości.

Zawiadomienie Zbigniewa Ziobry do prokuratury ws. Waldemara Żurka pojawia się w dniu, w którym Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów rozpatrzy wniosek ws. trzymiesięcznego aresztu dla polityka Prawa i Sprawiedliwości.

