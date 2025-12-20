Mentzen krytykuje pomoc dla Ukrainy. Sikorski odpowiada ostro

W dniu wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce Konfederacja zorganizowała manifestację pod Sejmem, podczas której krytykowano politykę rządu wobec Ukrainy. Lider ugrupowania Sławomir Mentzen zarzucał władzom „poddańczą politykę” oraz domagał się wstrzymania pomocy finansowej dla Kijowa.

Uczestnicy pikiety nieśli transparent z wizerunkiem prezydenta Ukrainy i hasłem „Zełenski, oddaj nasze 100 miliardów”. – Polacy stanęli na wysokości zadania, Polacy okazali swoje serce. Ale polscy politycy zupełnie wtedy zawiedli – mówił podczas pikiety lider Konfederacji. – Zaczęli pomagać państwu ukraińskiemu, nie dostając nic w zamian. Wprost to mówili. Oni są sługami państwa ukraińskiego – kontynuował.

Podczas przemówienia polityk domagał się „stawiania warunków” Ukrainie. Krytykował pomoc finansową i socjalną dla uchodźców, wskazując, że „pieniądze polskich podatników powinny być przekazywane na potrzeby Polaków”. – Pieniądze polskich podatników powinny być przekazywane na potrzeby Polaków, a nie na potrzeby żadnego innego narodu – mówił.

Konfederacja protestuje w dniu wizyty Zełenskiego. Sikorski odpowiada

Poza wystąpieniem lider Konfederacji zamieścił także wpis w mediach społecznościowych. „NIE jesteśmy sługami narodu ukraińskiego! Dzisiaj pod Sejmem zorganizowaliśmy pikietę przeciwko poddańczej polityce rządu wobec Ukrainy. Chcemy, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, ale nie chcemy być frajerami, którzy dają się ogrywać. Przede wszystkim polskie interesy!” – stwierdził w nim.

Na wypowiedzi lidera Konfederacji zareagował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Bzdura. Jeśli jesteście za pozbawieniem Ukrainy europejskich środków na obronę, to jesteście za jej kapitulacją i czołgami Putina w Medyce” – odpisał na platformie X.

