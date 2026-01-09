Niespokojna prognoza dla Polski. Alerty RCB i IMGW. „Zachowaj ostrożność”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił najnowszą prognozę pogody na najbliższe dni. W piątek 9 stycznia zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju będzie duże. Miejscami, zwłaszcza na południowym zachodzie Polski oraz na krańcach wschodnich, należy się spodziewać opadów śniegu. Przyrost warstwy białego puchu może wynieść ok. 5 cm.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wynosić od -11/-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. -7 stopni w centrum, do -5/-2 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu okresami dość silny. Wysoko w Tatrach porywisty wiatr może miejscami powodować zamiecie śnieżne.

Siarczysty mróz w Polsce. Nowe alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia ze względu na prognozowany silny mróz. W piątek będą obowiązywać na znacznym obszarze Polski (ponad połowa obszaru, głównie w części północnej, wschodniej i centralnej oraz na Pogórzu Karpackim). Alert zostanie utrzymany także w sobotę. Wtedy będzie obowiązywał miejscami w południowej części kraju, a w niedzielę – w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim oraz na krańcach południowo-zachodnich kraju.

W weekend pojawią się także ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu. W sobotę będą obowiązywały na Pomorzu, a w niedzielę w województwach pomorskim i na krańcach zachodnich warmińsko-mazurskiego.

Alert RCB dla jednego powiatu w Polsce. „Zachowaj ostrożność”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który obowiązuje od wczoraj do końca tygodnia. „Uwaga! 8-11 stycznia wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe” – czytamy w treści rozsyłanej wiadomości. Otrzymali ją odbiorcy na terenie powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie).

RCB przypomniało również zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Sprawdzaj aktualne komunikaty lawinowe przed wyjściem.

Planuj trasę z wyprzedzeniem i dobieraj ją do warunków.

Korzystaj tylko z oznakowanych tras i szlaków.

Nie wychodź w góry bez doświadczenia i znajomości terenu.

Nie idź sam; poruszaj się w grupie.

Zabieraj podstawowy sprzęt lawinowy (detektor, sonda, łopata).

Sprawdzaj widoczność i prognozę pogody.

Informuj bliskich o trasie i przewidywanej godzinie powrotu.

Nie zatrzymuj się w miejscach zagrożonych zejściem lawiny.

Słuchaj poleceń służb i ratowników.

Uważaj na nawis śnieżny na grzbietach i krawędziach.

W razie wypadku natychmiast wzywaj pomoc i podawaj lokalizację.

Czytaj też:

MEN podało terminy ferii zimowych. Oto najczęstsze kierunki wyjazdów PolakówCzytaj też:

80 cm śniegu i srogi mróz. Kolejne szkoły przechodzą na zdalny tryb nauki