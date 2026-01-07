MEN podało terminy ferii zimowych. Oto najczęstsze kierunki wyjazdów Polaków

W 2026 r. ferie zimowe odbędą się z podziałem na trzy – a nie jak było to dotychczas – cztery tury. Najpopularniejszymi miejscami, które wybierają polskie rodziny, są: Zakopane, Wisła i Świeradów-Zdrój.

Polacy ruszają na ferie zimowe. Oto popularne kierunki

– Coraz częściej decydujemy się na dłuższy wypoczynek, średnio wyjazd w trakcie ferii trwa około pięciu nocy. Wybieramy przy tym hotele z wyżywieniem, z basenami i strefami wellness, które w razie niepogody zapewnią nam większy i lepszy komfort pobytu – przekazał Eugeniusz Triasun z Travelist.pl, którego cytuje Polskie Radio.

Polacy ferie zimowe spędzają także poza granicami kraju. Jak przekazała Katarzyna Hauton z eSky.pl, szczególnie popularnym kierunkiem jest Hiszpania, w tym Madera i Malaga. Często polscy turyści wybierają także Maroko.

Kiedy ferie zimowe 2026? Rodzice oburzeni, MEN wyjaśnia

Decyzja MEN o tym, że ferie odbędą się z podziałem na trzy tury, nie przypadła wszystkim rodzicom do gustu. Część z nich zakładała, że jeżeli w tym samym czasie w konkretnych miastach będzie większe zainteresowanie noclegami i atrakcjami, to należy spodziewać się znacznego wzrostu cen.

Zwróciliśmy się do MEN z prośbą o komentarz w tej sprawie. „Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach” – poinformowała w komunikacie wysłanym do redakcji „Wprost” Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Ferie zimowe w 2026 r. odbędą się z podziałem na trzy tury:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Ferie zimowe 2027. MEN podało terminy na kolejny rok

Wiadomo także, że ferie zimowe w 2027 r. również odbędą się z podziałem na trzy tury:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

