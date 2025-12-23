MEN kontra Nawrocki. Burza wokół nowego przedmiotu w szkołach

18 grudnia Karol Nawrocki ogłosił swoją najnowszą decyzję. Prezydent postanowił zawetować trzy kolejne ustawy, w tym dotyczącą prawa oświatowego „Kompas jutra”. – To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci. Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności a nie nieprzemyślanych, chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać, bo zamiast polepszyć, tylko pogorszą sytuację – tłumaczyła głowa państwa.

Nawrocki blokuje reformy MEN? Chodzi o edukację zdrowotną w szkołach

Jak się okazuje, nie jest to koniec działań Karola Nawrockiego w obszarze edukacji. Prezydent chce wprowadzić zmiany w organizacji edukacji zdrowotnej. W trakcie spotkania w Pałacu Prezydenckim, które poprzedziło weto, uczestnicy mieli usłyszeć, że prezydent popiera pomysł wprowadzenia tych zajęć do szkół, jednak chce z nich usunąć elementy ideologiczne.

– Zaproponowano kolejne spotkanie w gronie ekspertów, gdzie ma być wypracowane jakieś rozwiązanie – przekazał Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.

Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta doprecyzował, że pojawi się propozycja nowego kształtu przedmiotu m.in. z usunięciem z programu tematów związanych z edukacją seksualną. Współpracownik Karola Nawrockiego dodał, że jeśli MEN zdecyduje, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, to decyzja ta spotka się z twardym sprzeciwem prezydenta.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa?

Na razie nie wiadomo, czy resort Barbary Nowackiej zdecyduje się na uczynienie przedmiotu obowiązkowym, jednak wiele na to wskazuje. – Kierownictwo MEN od początku jest za tym, by był to przedmiot obowiązkowy. Nie ma ustaleń co do tego, by jakąś część przedmiotu wyłączyć i uczynić ją nieobowiązkową – przekazała rzeczniczka ministerstwa Ewelina Gorczyca.

– Jestem za tym, żeby edukacja zdrowotna była obowiązkowa. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma czegoś takiego, że wyłączymy część dotyczącą np. zdrowia seksualnego i na tę część dzieci i młodzież nie będzie chodzić. A poza tym nie widzę takiej potrzeby – dodawała w radiowej Jedynce wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz.

Decyzje w tej sprawie muszą zostać podjęte w pierwszym kwartale 2026 roku. Aktualnie na edukację zdrowotną uczęszcza w całej Polsce ok. 920 tys. uczniów. Najwięcej w szkołach podstawowych – 804 tys. osób.

