Mata znów szokuje. Tak nazwał Nawrockiego i Tuska

Raper Mata postanowił po raz kolejny wpleść do swojej muzyki elementy polityki. Michał Matczak tuż przed świętami Bożego Narodzenia sprawił fanom niespodziankę i wypuścił singiel „Będę prezydentem”.

Jest to kolejna odsłona projektu #MATA2040, który na razie funkcjonuje jako trasa koncertowa z wielkim finałem na PGE Narodowym w Warszawie. W pierwszej połowie 2026 roku na rynek ma trafić nowy album młodego rapera pod tym samym tytułem.

Mata bez hamulców. Nawrocki i Tusk na celowniku rapera

Najnowszy utwór Maty stał się viralem jeszcze przed publikacją. Jego fragment został zaprezentowany podczas koncertu w Krakowie i z miejsca wywołał burzę. Powód? Michał Matczak nawiązał w nim do przeszłości Karola Nawrockiego.

„Oni złamali przysięgę — niewierni mężowie stanu. Uwierz, że nie będzie gorzej i się zastanów, że skoro nawet sutener może, to też bym ja mógł” – rapuje Mata

W najnowszym utworze Mata mocno rozprawia się z całą naszą sceną polityczną. Nawiązuje m.in. do wykorzystania fragmentu jego utworu w postach Koalicji Obywatelskiej. „Sześć lat później Koalicja robi reels'a na Instagram? Z wizerunkiem Nawrockiego, a w tle leci nowy Mata. Nie powiedziałem, że chodzi o niego, grożą wam za to teraz trzy lata” – kpi młody raper.

Mata skrytykował Tuska w „Będę prezydentem”

Michał Matczak wspomina również o podziałach w polskim społeczeństwie. „Kraj podzielony na pół — z jednej orzeł, z drugiej reszka. Łączy nas żądza pieniądza, no i myśl antyradziecka. Kiedyś pocisnąłem Jacka, teraz nie pocisnę Leszka. Bo teraz pora na Tuska” – słyszymy w „Będę prezydentem”.

Muzyk nie szczędzi gorzkich słów pod adresem obecnej koalicji rządzącej. „Koalicja Obywatelska was wy****a tak, jak was wy****ał PiS” – stwierdza Mata.

Najnowszy singiel rapera jest także wyrazem sprzeciwu wobec tego, jak niewielu młodych ludzi zasiada dziś w Sejmie, co – zdaniem Maty – sprawia, że politycy nie rozumieją realnych problemów młodego pokolenia.

„Co wy możecie wiedzieć o problemach pokoleniowych generacji Z i Alfa? Oprócz tego, że telefony są złe i trzeba je zabrać. Oprócz tego, że nie działa nasza komunikacja miejska. Dziecięca psychiatria w miastach też nie dojeżdża” - rapuje.

