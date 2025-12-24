Koszmarny wypadek drogowy w Zielęcicach. Zginęło 6 osób

Około godziny 6:30 rano w Zielęcicach w województwie opolskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Do wypadku doszło na odcinku Strzelin – Brzeg, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94.

Opolszczyzna. Tragiczny wypadek Zielęcicach

Jak donosił reporter RMF FM, dwa pojazdy osobowe zderzyły się czołowo na wysokości miejscowości Zielęcice. W jednym aucie jechało 5 osób, w drugim jedna. Po zderzeniu pierwszy z pojazdów zapalił się. Kolizji nikt nie przeżył.

„Dziś o godzinie 6:30 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Na drodze krajowej nr 39 (w rejonie skrzyżowania z DK 94) zderzyły się dwa pojazdy – volkswagen passat i ford kuga, którymi łącznie podróżowało 6 osób. Niestety wszyscy ponieśli śmierć na miejscu” – informowała policja w Brzegu.

Droga krajowa nr 39 za skrzyżowaniem z krajową 94 została zablokowana. Na miejsce zjechali się przedstawiciele służb, którzy podjęli czynności pod nadzorem brzeskiej prokuratury. Opolska policja poprosiła kierowców o wybieranie alternatywnych tras przez Skarbimierz-Osiedle lub Zielęcice.

