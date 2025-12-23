Pijany lekarz pełnił dyżur w szpitalu. „Miał 3 promile”

O zdarzeniu poinformowała starsza aspirant Katarzyna Bigos – oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Z notatki prasowej dowiadujemy się, że mężczyzna miał aż trzy promile alkoholu we krwi.



Opole Lubelskie. Kompletnie pijany lekarz pełnił dyżur na izbie przyjęć

St. asp. Bigos podaje, że o niepokojącej sytuacji,, do której doszło 21 grudnia (niedziela) wieczorem, mundurowi poinformowani zostali przez anonimowego świadka. Osoba ta miała podejrzenia, że lekarz nie znajduje się w stanie, który umożliwiałby mu pełnienie obowiązków zawodowych. „ Ze zgłoszenia wynikało, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu” – relacjonuje policjantka.

Funkcjonariusze złożyli wkrótce wizytę w szpitalu – udali się na izbę przyjęć, do gabinetu, gdzie był mężczyzna i rozpoczęli prowadzenie czynności. „Skierowani na miejsce mundurowi sprawdzili stan trzeźwości lekarza – badanie wykazało, że miał on trzy promile alkoholu w organizmie” – czytamy.

To jednak nie koniec – policjanci postanowili też sprawdzić, czy nietrzeźwy pracownik placówki medycznej podczas dyżuru udzielał komuś pomocy. „I czy nie naraził ich na utratę zdrowia” – zaznacza na stronie policji oficer prasowa KPP w Opolu Lubelskim.

Niepokojący incydent na Lubelszczyźnie. Śledczy przekazali informacje ws. zarzutów

Jak przypomina Interia, za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grożą nawet trzy lata więzienia – według zapisów Kodeksu karnego.

Medyk nie usłyszał na razie zarzutów – dowiedział się portal w rozmowie z przedstawicielem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

