Samolot z szefem libijskiej armii zniknął z radarów. MSW Turcji: Odnaleziono wrak

Utracono łączność radiową z prywatnym odrzutowcem, którym z Ankary do Trypolisu podróżował szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Na pokładzie znajdowały się także cztery inne osoby – poinformował we wtorek późnym popołudniem turecki minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya.

Libijski generał wracał z Ankary. Znaleziono wrak samolotu

Jak przekazano w pierwszym komunikacie, kontakt z samolotem zanikł około 40 minut po starcie ze stołecznego lotniska Esenboğa. Wcześniej załoga maszyny miała zgłosić potrzebę awaryjnego lądowania. Do incydentu doszło nad Ankarą, w rejonie dystryktu Hajman.

Agencja Reuters podała, że dane z systemów monitorujących ruch lotniczy wskazują na przekierowywanie innych rejsów z lotniska w Ankarze. Informację tę potwierdziła także turecka stacja NTV, zaznaczając, że samolot „zniknął z radarów” w przestrzeni powietrznej nad stolicą Turcji.

Po godz. 21 tureckie władze poinformowały o odnalezieniu wraku samolotu. „Wrak samolotu, który wystartował z lotniska Ankara Esenboğa do Trypolisu, został odnaleziony przez nasze siły żandarmerii 2 km na południe od wioski Kesikkavak w dystrykcie Haymana” – przekazał turecki minister spraw wewnętrznych.

Na razie tureckie władze nie przekazały szczegółowych informacji dotyczących stanu pasażerów. Sprawa jest określana jako incydent lotniczy o charakterze nadzwyczajnym.

Wizyta libijskiego generała w Turcji. Tego miały dotyczyć rozmowy

Wizyta Mohammeda Al-Haddada w Ankarze była wcześniej zapowiadana przez tureckie ministerstwo obrony. Według oficjalnych komunikatów libijski dowódca spotkał się ze swoim tureckim odpowiednikiem oraz innymi wysokimi rangą wojskowymi.

Rozmowy miały dotyczyć m.in. współpracy wojskowej, programów szkoleniowych, przemysłu obronnego oraz kwestii bezpieczeństwa regionalnego, w tym we wschodniej części Morza Śródziemnego i w Afryce Północnej.

