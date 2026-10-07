Zagadkowe zaginięcie Beaty Klimek. Detektyw mówi, jaki może być finał sprawy

7 października 2024 r. Beata Klimek odprowadziła swoje dzieci na przystanek autobusowy, a potem ślad po niej zaginął. Od dwóch lat służby nie trafiły na ślad 47-letniej kobiety, która mieszkała w Poradzu, w województwie zachodniopomorskim.

Co stało się z Beatą Klimek? Detektyw zakłada czarny scenariusz

– Mamy do czynienia z matką trójki dzieci, z kobietą odpowiedzialną, o nienagannej opinii, która chwilę wcześniej spotyka sąsiadkę, informując, że nie może z nią długo rozmawiać, bo spieszy się do pracy i nagle do tej pracy nie wyjeżdża. Myślę, że w tym przypadku nie będziemy mieć pozytywnego scenariusza, ale liczę też na to, że – pomimo upływu czasu – prokuratura tę zagadkę rozwiąże – mówi w podcaście „Rozmowa Wprost” Małgorzata Marczulewska, detektyw, właścicielka agencji detektywistycznej Averto.

Ekspertka stanowczo wyklucza scenariusz, który zakłada, że 47-latka miała sfingować swoje zaginiecie, by zacząć nowe życie. Taką teorię na pewnym etapie forsował mąż zaginionej. Małżeństwo było w trakcie rozwodu.

– Wykluczam całkowicie (ten scenariusz – red.). Po pierwsze dlatego, że żeby zacząć nowe życie, trzeba mieć na to pieniądze. To nie była osoba majętna, która miałaby taką swobodę finansową, żeby móc zaplanować sobie życie np. w innym kraju. W grę wchodzi choćby kwestia zmiany wizerunku, dojazdu, wynajęcia mieszkania na jakiś dłuższy okres. To nie była osoba, która mogłaby sobie pozwolić na takie wydatki – analizuje Małgorzata Marczulewska. – Dodatkowo z opinii środowiska wynika, że to była kobieta bardzo odpowiedzialna, bardzo kochająca swoje dzieci i jeżeli chciałaby zmienić swoje życie i wyjechać, to myślę, że nie sama, a właśnie z dziećmi – dodaje nasza rozmówczyni.

Kiedy dojdzie do przełomu ws. zaginięcia Beaty Klimek? Ekspertka reaguje

Jaka jest szansa na to, że pomimo upływu czasu, sprawa zaginięcia Beaty Klimek zostanie rozwiązana? Małgorzata Marczulewska wskazuje, że zdarzają się przypadki, że po latach odnajdywane są szczątki osób zaginionych i w wyniku przeprowadzonych analiz śledczy są w stanie postawić i potwierdzić tezę na temat przebiegu wydarzeń.

Detektyw podkreśla także, że w sprawie zaginięć zawsze jest ktoś, kto wie, co się wydarzyło, a różne wydarzenia mogą wpłynąć na to, że w końcu zdecyduje się mówić. – Czasami też podczas jakiejś imprezy (może dojść do sytuacji – red.), kiedy pod wpływem różnych używek ktoś chwali się innym, czego „dokonał” i później, w toku dalszych czynności, te informacje po prostu wypływają na światło dzienne – zaznacza nasza rozmówczyni.

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