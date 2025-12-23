Kolęda 2025/2026 coraz bliżej. Kiedy początek wizyt duszpasterskich?

Wizyta duszpasterska, powszechnie nazywana kolędą, tradycyjnie rozpoczyna się po świętach Bożego Narodzenia. W 2025 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie obowiązuje jeden wspólny termin rozpoczęcia wizyt we wszystkich parafiach. O harmonogramie decydują lokalni duszpasterze, a daty mogą się znacząco różnić w zależności od regionu i wielkości parafii.

Najczęściej księża rozpoczynają odwiedziny wiernych tuż po świętach, choć w niektórych parafiach kolęda zaczyna się jeszcze przed Nowym Rokiem, a w innych dopiero na początku kolejnego roku kalendarzowego. W czasie wizyty duchowny modli się wspólnie z domownikami, udziela błogosławieństwa na nowy rok oraz rozmawia z parafianami o sprawach wspólnoty.

Podczas wizyty wierni często wręczają ofiarę na rzecz parafii. Datek ma charakter dobrowolny i jego brak nie powinien być powodem do rezygnacji z kolędy, nawet w trudnej sytuacji finansowej.

Wizyta duszpasterska 2025/2026. Nie wszędzie bez zaproszenia

Coraz wyraźniej zmienia się jednak forma wizyt duszpasterskich. Duże parafie coraz częściej odchodzą od tradycyjnego chodzenia od drzwi do drzwi. Zamiast tego kolęda odbywa się na zgłoszenie. Wierni, którzy chcą przyjąć księdza, muszą wcześniej zadeklarować taką chęć – poprzez formularz internetowy lub zapis w kancelarii parafialnej.

Rozwiązanie to ma zapobiegać sytuacjom, w których kapłani pukają do mieszkań nieobecnych lub niechętnych wiernych. Zapisy pozwalają także lepiej zaplanować czas wizyt i dostosować je do możliwości parafian. W części parafii rejestracja rozpoczęła się już kilka tygodni przed świętami.

Statystyki pokazują, że zainteresowanie kolędą stopniowo maleje. Część wiernych deklaruje chęć przyjęcia księdza, inni otwarcie przyznają, że nie planują uczestnictwa w wizycie duszpasterskiej. Duchowni podkreślają jednak, że kolęda pozostaje ważnym elementem życia parafialnego.

