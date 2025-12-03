Kolęda 2025/2026. Parafia z Gdańska opublikowała zbiór zasad. Jedna dotyczy poczęstunku

Wizyty duszpasterskie w domach parafian, czyli tzw. kolęda, przebiegają w dwóch formach. W niektórych parafiach kapłani chodzą od drzwi do drzwi, aby spotkać się ze wszystkimi mieszkańcami, a w innych odwiedzają tylko te osoby, które wyrażą chęć przyjęcia księdza, wypełniając specjalny druk. Pojawiają się też różnice, jeśli chodzi o termin rozpoczęcia kolędy.

Kolęda 2025. Jakich zasad należy przestrzegać? Sześć punktów parafii z Gdańska

W zeszłym roku zwróciliśmy się do Konferencji Episkopatu Polski z pytaniami dotyczącymi organizacji wizyt duszpasterskich. „Za organizację wizyty duszpasterskiej odpowiedzialny jest miejscowy ksiądz proboszcz, chyba, że w danej diecezji zostały wydane jakieś szczególne rozporządzenia przez biskupa diecezjalnego. Konferencja Episkopatu Polski nie wydaje wytycznych dotyczących przeprowadzania wizyt duszpasterskich” – poinformowało Biuro Prasowe KEP w komunikacie przesłanym do redakcji „Wprost”.

Kolęda rozpoczęła się już np. w Parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku. Jak podkreślono w komunikacie na Facebooku, w czasie trwania wizyt duszpasterskich kapłani modlą się z rodzinami, błogosławią domy, a także poznają sprawy i codzienność parafian. „Aby kolęda przebiegła spokojnie i pięknie, przypominamy kilka prostych zasad, oczywiście nie trzeba się do nich stosować, ale warto się z nimi zapoznać, aby spotkanie było po prostu owocne” – czytamy dalej.

Przygotuj krzyż i świece oraz Pismo Święte – to piękny znak wspólnej modlitwy. Otwórz drzwi z uśmiechem – resztą zajmie się ksiądz Wyłącz telewizor – niech nic nie konkuruje z rozmową i modlitwą. Krótka rozmowa mile widziana – to nie „kontrola”, tylko braterskie spotkanie. Jeśli chcesz przekazać intencje lub prośby – to dobry moment. Nie musisz przygotowywać wystawnego poczęstunku – obecność i otwartość w zupełności wystarczą.

„Kolęda to nie obowiązek, lecz szansa: na błogosławieństwo domu, modlitwę i chwilę prawdziwego spotkania. Jest to również okazja, aby tak po prostu porozmawiać z kapłanem” – podsumowano.

