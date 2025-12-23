Gdzie spadnie śnieg? Tam Boże Narodzenie może być białe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy opublikował najnowszą prognozę pogody. Warto skupić się na okresie od dzisiaj (wtorku) do piątku (23-26 grudnia).

Najbardziej zadowoleni będą entuzjaści zimowej, nieco romantycznej aury, która już dawno nie towarzyszyła Polakom w żadne święta. Istnieje bardzo duża szansa, że tym razem Boże Narodzenie będzie takie, jak w utworze Grzegorza Turnaua.

Prognoza pogody. Kiedy spadnie śnieg?

Od niedzieli (21 grudnia) mamy astronomiczną zimę. Razem z nią, jak na zawołanie, pogoda uległa zmianie – zrobiło się chłodniej i zaraz spadnie śnieg.

Eksperci z IMGW piszą, że jeszcze w nocy z 23 na 24 grudnia się tego doczekamy – we wtorek po południu widzieli go już m.in. mieszkańcy Warszawy i okolic. Opadu od północy kraju stopniowo zanikającego spodziewać można się lokalnie. Jeśli chodzi o Sudety czy Karpaty, tam pokrywa śnieżna może mieć grubość około pięciu centymetrów.

A jaka pogoda będzie w środę – w ciągu dnia? „W rejonach podgórskich i w górach słabe opady śniegu, stopniowo w ciągu dnia zanikające. Temperatura maksymalna od -7 stopni Celsjusza; -5°C na północnym wschodzie, ok. -3°C w centrum i w rejonach podgórskich, do -1°C na południowym zachodzie i nad morzem” – informują synoptycy.

Jaki będzie drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia?

Jeśli chodzi o czwartek (25 grudnia), za dnia temp. maks. na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -6°C do -2°C. Nieco „cieplej” będzie miejscami na wybrzeżu – ok. 0°C. Znacznie chłodniej zaś lokalnie w kotlinach sudeckich – ok. -7°C.

Warto wiedzieć też, jak będzie wyglądał drugi dzień świąt. Tutaj temp. minimalna, jakiej możemy się spodziewać, wyniesie od -11°C do -7°C. Trochę wyższa będzie miejscami na północy – ok. -5°C. A gdzie będzie najcieplej? Na wybrzeżu – ok. -2°C. Tego dnia termometry wskażą maksymalnie 0-5°C.

