Dodatkowy dzień wolny w 2026 r. Jest decyzja rządu

Opisywany tutaj dodatkowy dzień wolnego nie wynika całkiem z dobrej woli polityków. Kodeks pracy przewiduje, że gdy święto ustawowo wolne od pracy przypada na sobotę, to pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za dany okres. Praktykuje się wówczas wskazanie innego dnia wolnego.

Dodatkowy dzień wolny w wakacje 2026

W tym roku z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia dwa razy: w sobotę 15 sierpnia, kiedy przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego, a także w sobotę 26 grudnia, czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia. Warto zaznaczyć, że dodatkowy dzień wolny przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie jest przy tym zależny od wymiaru etatu ani systemu pracy. Niestety, nie obejmuje osób samozatrudnionych czy na umowach cywilnoprawnych.

Premier w zarządzeniu wyznacza termin odbioru dnia wolnego w przypadku administracji rządowej. Donald Tusk zdecydował, że w 2026 roku terminy zostaną ujednolicone i dla służby cywilnej dniami wolnymi będą piątek 14 sierpnia oraz poniedziałek 28 grudnia. Osoby pracujące w administracji rządowej skorzystają z długich weekendów od 14 do 16 sierpnia oraz od 24 do 28 grudnia.

Zarządzenie premiera dotyczy tylko administracji rządowej, Rada Ministrów nie narzuca terminów wszystkim pracodawcom. W jednostkach samorządowych oraz prywatnych firmach Kodeks pracy również przewiduje dzień wolny za święto w sobotę. Tam o terminie decyduje już oczywiście pracodawca, a nie premier. Musi jedynie zmieścić się w tym samym okresie rozliczeniowym.

Praktyka wygląda jednak w ten sposób, że wiele firm wybiera terminy te same, co w administracji państwowej. Dzięki temu pracownikom łatwiej jest zaplanować urlopy, a menedżerom organizować pracę.

Czytaj też:

Uczniowie „przycinają komara” na lekcjach. Nauczyciele bezradniCzytaj też:

Cały miesiąc na pięknej wyspie za darmo. Jest jeden warunek