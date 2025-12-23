Katastrofa budowlana, doszło do wybuchu. Trwają poszukiwania osoby

23 grudnia po południu doszło do zawalenia się jednego z budynków mieszkalnych. O „katastrofie budowlanej w miejscowości Besiekierz Nawojowy” poinformował za pośrednictwem Facebooka portal EZG Alarmowo.

Z ustaleń przedstawicieli lokalnego medium wynika, że w momencie, gdy dom się zapadał, w środku mogła znajdować się jedna osoba.

Ziemia Łódzka. W m. Besiekierz Nawojowy doszło do zawalenia się budynku. „Trwają działania”

Przyczyny katastrofy budowlanej nie są znane. Źródło podaje jednak, że strażacy, którzy przyjechali na miejsce, w trakcie akcji wydobyli z gruzowiska nadpaloną butlę gazową – być może we wtorek w budynku doszło do eksplozji łatwopalnej cieczy.

Portal podaje, że na miejscu wciąż tprowadzone są działania polegające na odgruzowywaniu terenu. Przedstawiciele służb szukają też osób, które mogły ucierpieć w związku z zawaleniem się konstrukcji. „W akcji biorą udział strażacy z powiatu zgierskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Łodzi. W drodze są również strażacy z psami ratowniczymi z Warszawy” – czytamy.

EZG Alarmowo powołuje się na informacje, które otrzymał od przedstawicieli łódzkich jednostek PSP.

