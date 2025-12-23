Żołnierz z maczetą grasował po Legionowie. Zaatakował przechodnia

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, iż Mazowiecki Oddział ŻW prowadzi postępowanie dotyczące incydentu z ostatniej niedzieli w Legionowie. Śledczy podejrzewają, że żołnierz spowodował wówczas uszkodzenie ciała osoby cywilnej.

Legionowo. Atak z użyciem maczety wstrząsnął miastem

O groźnym ataku jako pierwsze informowały lokalne media. „Gazeta Powiatowa” pisała, iż 21 grudnia po południu w okolicy ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego przechodzień został zaatakowany maczetą. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a sprawą zajęła się policja.

Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że napastnikiem w tamtej sytuacji był żołnierz Wojska Polskiego. Zatrzymali go funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Pogłoski zostały potwierdzone w komunikacie na platformie X we wtorek.

Legionowo. Żandarmeria zatrzymała żołnierza

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi postępowanie w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść 21.12.2025 r., w Legionowie” – czytamy w wiadomości.

