Zmiany w feriach zimowych. Po decyzji MEN zawrzało. „Tylko chaos”, „Będzie drożej”

Mimo że minęły dopiero niespełna dwa miesiące nowego roku szkolnego, niektórzy myślą już o feriach. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że tym razem zimowa przerwa zostanie podzielona – nie na cztery – ale na trzy części.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało oficjalne terminy. „Tylko chaos”

Ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Redakcja edziecko.pl zwróciła się z prośbą o komentarz w tej sprawie do rodziców. Jak podano, większość ma dość mieszane uczucia. – W szkołach powinny być wprowadzane zmiany, jednak czy naprawdę takie? Moim zdaniem władze powinny skupić się na czymś zupełnie innym, jak chociażby programem nauczania – powiedziała pani Renata. – Takie zmiany, jak te, które dotyczą ferii, wprowadzają tylko chaos. Naprawdę nie widzę w tym żadnych korzyści dla dzieciaków. Jedyny plus jest taki, że podali od razu kiedy w przyszłym roku będą ferie i to by było na tyle – dodała.

Rodzice obawiają się wzrostu kosztów. Zawrzało po decyzji MEN

Z kolei pan Michał podkreślił, że może być trudniej zorganizować zimowy wypoczynek, bo będzie tłoczniej. – Nie wiem w ogóle, po co ta zmiana, nie rozumiem tego totalnie. Jak dla mnie, to takie pokazanie władz, że coś robią, nic więcej – stwierdził. – Będzie więcej chętnych (do wyjazdów – red.) w jednym czasie, więc możemy być pewni, że będzie drożej. Tyle tak naprawdę wyniknie z tej zmiany – skomentował pan Miłosz.

Pani Wiktoria uważa, że nowe terminy ferii „totalnie nic nie wnoszą i nie zmienią”. Myślę, że z wyjazdami też nie będzie większych utrudnień, jak się organizuje coś dużo wcześniej, to bez problemu znajdzie się terminy – prognozowała optymistycznie.

