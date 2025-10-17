Edukacja zdrowotna klapą w Szczecinie. MEN nie ma powodów do radości

Nowy przedmiot w polskich szkołach – edukacja zdrowotna – od początku budził kontrowersje. Politycy prawicowi oraz Episkopat krytykowali podstawę programową i namawiali rodziców do wypisywania swoich dzieci z zajęć. Politycy koalicji zapewniali o korzyściach wynikających z uczestnictwa w zajęciach nowego przedmiotu.

Edukacja zdrowotna. Masowe rezygnacje uczniów

Rodzice i uczniowie musieli we wrześniu podjąć decyzję o uczestnictwie lub rezygnacji. Spływające z samorządów statystki wskazują na porażkę Barbary Nowackiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczecin w ostatnich dniach wysunął się na wysoką pozycję, jeśli chodzi o rezygnację z edukacji zdrowotnej. Z przedmiotu wypisało się 5257/5931 uczniów liceów oraz 2752/2967 uczniów techników. Z propozycji uczestnictwa na lekcjach skorzysta więc 11 proc. licealistów oraz 7 proc. uczniów techników.

Większy poziom partycypacji zanotowano w szkołach podstawowych Szczecina – 44 proc. dzieci będzie chodziło na edukację zdrowotną.

Uczniowie ze Szczecina rezygnują z edukacji zdrowotnej

Statystyki opublikował Marcin Biskupski, wiceprezydent miasta.

– Dane dotyczą uczniów których rodzice albo pełnoletni uczniowie zgłosili dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach z edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2025/2026 – przekazał samorządowiec.

Szczecińskie dane pokazują, że uczniowie z tego miasta częściej niż w innych miastach rezygnują z edukacji zdrowotnej. PAP wcześniej informował, że w Warszawie na zajęcia chodzić będzie około 14 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych, w Łodzi – około 20 proc., a w Rzeszowie – około 18 proc.

– Nasze dziecko chciałoby chodzić i my też bardzo chcielibyśmy, aby chodziło na edukację zdrowotną, ale ma bardzo dużo zajęć – powód rezygnacji w rozmowie z Interią rodzic szczecińskiej licealistki.

