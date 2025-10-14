Nauczyciele protestują. To mają do zarzucenia MEN

We wtorek w polskich szkołach obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W ten dzień przez Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pojawiła się manifestacja organizowana przez nauczycielską „Solidarność”.

Protest nauczycieli. „Nie mamy o czym rozmawiać”

– Nie mamy czego świętować. Dialog społeczny utknął – przekazał w rozmowie z PAP Waldemar Jakubowski, przewodniczący związku zawodowego. Wśród przyczyn protestu wymieniano „brak realnego dialogu z rządem” oraz „niewypełnianie postulatów nauczycieli”.

Protestujący związkowcy swoimi transparentami zwracali uwagę na potrzebę stabilności w szkołach oraz ostrzegali przez odejściami nauczycieli. Na jednym z transparentów napisano „Stabilna szkoła = silna Polska”, na innym – Ratujmy szkołę – zanim odejdą wszyscy nauczyciele!”.

Waldemar Jakubowski przekazał mediom główne postulaty. Chcą, aby wynagrodzenia nauczycieli powiązane były z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.

– To mogłoby też przyciągnąć młodych ludzi. Mamy kryzys, w systemie oświatowym nie ma młodych – dodał.

Zdaniem związkowca nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali „podzieleni na osobne grupy”.

– Z panią minister nie mamy o czym rozmawiać. Co mieliśmy do powiedzenia, powiedzieliśmy. Teraz decyzja jest po stronie premiera – powiedział Jakubowski, dodając, że ministerstwo „dostało na talerzu” rozwiązania.

„Brak kompetencji”. Apel o dialog nauczyciele – rząd

Jakubowski zwrócił uwagę na jego zdaniem „brak kompetencji wśród wielu urzędników, najwyższych urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także brak woli politycznej”.

– Jeżeli uda nam się wypracować to jedno słowo, o które nam chodzi, którego dzisiaj brakuje w naszym kraju, czyli „dialog”, to sytuacja powinna iść w dobrym kierunku, bo dialog rozwiąże nam wszystkie problemy – w rozmowie z PAP powiedział Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– Rozmawiałem dzisiaj z panią minister Nowacką i wiem, że ten dialog będzie się odbywał i na pewno w najbliższym czasie dojdzie do rozmowy – odpowiedział na zarzuty związkowców rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji.

Czytaj też:

Nowacka zabrała głos z okazji Dnia Nauczyciela. Ten szczegół zwraca uwagęCzytaj też:

Nowacka uderza w Kościół. Duchowni okłamali rodziców?