Nowacka zabrała głos z okazji Dnia Nauczyciela. Ten szczegół zwraca uwagę

Dzień Edukacji Narodowej, nazywany potocznie Dniem Nauczyciela jest obchodzony w Polsce 14 października. Data nie jest przypadkowa – to właśnie tego dnia w 1773 roku Sejm Rozbiorowy powołał Komisję Edukacji Narodowej, która miała się zająć reformowaniem polskiego szkolnictwa. Było to pierwsze w Europie ministerstwo oświaty.

Dzień Nauczyciela. Nowacka złożyła nietypowe życzenia

Z okazji święta, Barbara Nowacka postanowiła złożyć pedagogom wyjątkowe życzenia. Szefowa MEN wróciła wspomnieniami do swoich czasów szkolnych.

– Najwspanialszymi nauczycielami, jakich pamiętam, była moja matematyczka i przez chwilkę wychowawczyni w szkole podstawowej. Genialny wychowawca w klasach trzeciej i czwartej w szkole ponadpodstawowej, prof. Stryjek. Zawdzięczam mu wiele, nie tylko pasję do historii – mówi ministra edukacji narodowej na nagraniu, które trafiło do sieci.

Barbara Nowacka wspomniała również o swojej nauczycielce od chemii w podstawówce, która wbiła tabliczkę Mendelejewa na pamięć tak, że do dzisiaj ją recytuje.

– Pamiętam także dwie bardzo wymagające nauczycielki języków obcych: angielskiego i francuskiego. To byli nauczyciele, którzy byli bardzo ważni. Za to wszystko, szanowni państwo, bardzo wam dziękuję – podkreśliła polityczka.

Dzień Nauczyciela. Waldemar Żurek składa życzenia

Swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych podzielił się również inny minister z rządu Donalda Tuska. – Za moich czasów mówiło się belfer. Kiedy kończyłem technikum padała komuna, chciałem wtedy iść na prawo na Uniwersytet Jagielloński i wszyscy pukali się w głowy – powiedział Waldemar Żurek.

- Moja polonistka – świetna osoba – ona jedna we mnie wierzyła. Tylko dzięki jej pracy dostałem się na UJ i zdobyłem wymarzoną pracę. Drodzy nauczyciele, dużo zdrowia i cierpliwości do uczniów – dodał szef resortu sprawiedliwości.

