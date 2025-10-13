Podwyżki dla nauczycieli. Związki oburzone. „Wymierzony policzek”

W przyszłym roku zgodnie z planami wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 3 proc. Kwota bazowa w 2026 roku ma być wyższa o 163,04 zł i wynosić 5 597,86 zł.

Podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku. Wynagrodzenia o 3 proc. wyższe

Na początku przyszłego roku opublikowane zostanie rozporządzenie płacowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela początkującego (z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym) wynosi 5 153 zł brutto, dla nauczyciela mianowanego – 5 310 zł, a dyplomowanego – 6 211 zł.

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada wzrost wynagrodzeń o 3 proc. W ustawie znajduje się informacja, że „zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń o 3 proc. pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, nauczycieli, a także zwiększono fundusz wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS”.

Oznacza to, że nauczyciele zarabiać będą 5 308 zł brutto (nauczyciel początkujący), 5 469 zł brutto (nauczyciel mianowany) oraz 6 397 zł brutto (nauczyciel dyplomowany).

Związki oburzone. „Policzek wymierzony nauczycielom”

Planowane wzrosty skomentowane zostały w „Głosie Nauczycielskim”, czasopiśmie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zdaniem organizacji wzrost wynagrodzeń to waloryzacja o prognozowany wskaźnik inflacji, a nie realna podwyżka wynagrodzeń.

Minister finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę, że w zeszłym roku nauczyciele otrzymali 30 proc. podwyżki.

– Teraz dbamy o to żeby realna wartość tych wynagrodzeń nie spadała – powiedział.

Związki zawodowe nie podeszły do propozycji rządu entuzjastycznie. Wzrost wynagrodzeń o 3 proc. skomentował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Podczas Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty i Nauki ZNP propozycję nazwał „policzkiem wymierzonym nauczycielom”.

– Jak mamy motywować do pracy tych, na których szkoła czeka, jak mamy zasypać dziurę kadrową, jak mamy zachęcać do pracy absolwentów szkół wyższych? – pytał retorycznie.

