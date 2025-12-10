Zełenski pojawi się w Polsce. Pałac Prezydencki podał szczegóły

Wołodymyr Zełenski na zaproszenie polskiego prezydenta pojawi się w Polsce. Informację na ten temat przekazał dziennikarzom Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz. Będzie to pierwsza wizyta ukraińskiego prezydenta od objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Zaprasza Pałac Prezydencki

– Nie ma jeszcze ustalonej daty, ale mogę powiedzieć, że jestem w kontakcie ze stroną ukraińską – mówił Przydacz. – Prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie i przyjedzie do Warszawy – dodawał. Jak mówił, rozmowy na temat organizacji spotkania obu polityków wciąż trwają.

– W tym momencie czekamy na reakcję strony ukraińskiej na konkretne propozycje z naszej strony. W zależności od tego będziemy wspólnie, mam nadzieję, decydować o dalszych krokach – przekazał prezydencki minister.

Wkrótce więcej informacji