Jest poprawiony plan pokojowy dla Ukrainy. Istotne zmiany

Stacja ABC News przekazała w czwartek nowe informacje na temat planu pokojowego dla Ukrainy.

Nowy plan pokojowy. Poprawione 20 punktów

Powołując się na ukraińskiego urzędnika, telewizja podała, że Ukraina przekazała Stanów Zjednoczonym poprawiony 20-punktowy plan pokojowy na zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Poprawiony dokument zawiera „nowe pomysły” dotyczące terytorium i kontroli nad Zaporoską Elektrownią Koralową.

Przemówienie prezydenta Zełenskiego. Negocjacje z USA

W środę, 10 grudnia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu skierowanym do Ukraińców poruszył temat planu pokojowego.

– Dzisiaj był niezwykle pracowity dzień, a kolejne dni również będą poważne – zaczął prezydent, dodając, że rozmawiał z przedstawicielami USA „o sprawach gospodarczych – o odbudowie”.

– 20 punktów na rzecz zakończenia wojny stanowi fundamentalny dokument. Aktywnie pracujemy nad kluczowymi krokami – i muszą to być kroki wykonalne – powiedział o planie pokojowym Zełenski.

Prezydent Ukrainy powiedział, że na podstawie 20-punktowego planu pokojowego powstanie lista z dwoma kolejnymi punktami.

– Pierwszy dotyczy bezpieczeństwa – gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi, a drugi dotyczy gospodarki – odbudowy i wspólnych inwestycji – wyjaśnił Zełenski.

Zełenski zapowiedział również spotkanie tzw. Koalicji Chętnych – „ponad 30 krajów współpracujących z Ukrainą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, w powietrzu i na morzu”.

– Ukraina działa szybko; każda wizyta i każde negocjacje, które prowadzimy, zawsze przynoszą praktyczne rezultaty dla naszej obronności i naszej odporności – podsumował ostatnie działania prezydent Ukrainy. Zełenski mówił również o sankcjach na Rosję, wzmocnieniu ukraińskiej armii, wyborach na Ukrainie oraz rosnącej zależności Rosji od Chin.

– Potrzebny jest pokój. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomagają – powiedział Zełenski.

