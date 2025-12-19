Wędkarze złowili gigantycznego suma. „Piękna rybka w śniegu”

Piotr Boufał – wędkarz, który jest ekspertem w wędkarstwie sumowym – zaprezentował internautom krótkie wideo z wielką rybą, którą złowił razem ze swoim towarzyszem.

Oto ile mierzył sum-gigant.

Gigantyczny sum złowiony przez wędkarza z Dolnego Śląska i jego towarzysza

Boufał, który jest mieszkańcem Lubina, wybrał się w grudniu nad Odrę razem ze swoim towarzyszem. Wędkarz ma na koncie niezliczoną liczbę Silurus glanis, w tym okaz o długości aż 253 centymetrów. W sieci znaleźć możemy szczegóły dotyczące tamtej wyprawy – wyciągnął on rybę z rzeki Rioni w Gruzji. Inny sum pospolity (europejski) o równie słusznym rozmiarze, którego złowił w Ebro w Hiszpanii, miał około 250 cm.

– Mamy to! Słuchajcie, woda trzy stopnie [Celsjusza – przyp. red.]. Po tylu napłynięciach, po tylu próbach i siedzi! Petarda. Myślę, że z dwójkę będzie miał na pewno – mówi pasjonat na nagraniu chwilę przed wyciągnięciem ryby z wody. Gdy w końcu została wyciągnięta na brzeg, przystąpili do jej mierzenia. – Słuchajcie, widzieliśmy tyle dzisiaj kabanów [tak w slangu wędkarskim mówi się na wielkie sumy – red.]. Tyle podań! Masakra. Strasznie się ciężko dzisiaj te ryby napływa, te ryby tak podchodzą, niby coś tam, słabo – narzekał.

„Mamy to, w końcu!”

Wkrótce wędkarzom udało się schwytać upragnione zwierzę, które miało aż 215 cm długości. Przy okazji warto powiedzieć, że S. glanis może osiągnąć rozmiar nawet trzech metrów, natomiast te, które mają ponad dwa metry, ważą zwykle w okolicach 100 kilogramów.

– Jak powiedzieli, tak zrobili! Zobaczcie, jaka piękna rybka w śniegu! W końcu się udało takiego zimowego kabana ustrzelić. Mamy to, w końcu! – zaznacza na filmie wyraźnie podekscytowany pasjonat.

