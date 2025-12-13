Złodzieje nie biorą urlopu. Uważaj na kieszonkowców przed świętami

Okres przedświąteczny to czas wzmożonego ruchu w centrach handlowych, na jarmarkach oraz w komunikacji miejskiej. Niestety, to również moment, w którym uaktywniają się złodzieje kieszonkowi, wykorzystujący pośpiech i roztargnienie osób robiących świąteczne zakupy.

Policjanci Komendy Stołecznej Policji apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak podkreślają funkcjonariusze, sprawcy najczęściej działają w zatłoczonych miejscach, wykorzystując nieuwagę klientów, chwile skupienia na wyborze towarów lub korzystanie z telefonu. W okresie przedświątecznym dochodzi także do sytuacji, w których dorośli tracą z oczu swoje dzieci wśród licznych stoisk i tłumów.

Zasady bezpieczeństwa. Policja apeluje do wszystkich w okresie przedświątecznym

Aby nie stracić wraz z portfelem magii świąt, stołeczni policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Warto przechowywać portfele, dokumenty i telefony w zamkniętych, wewnętrznych kieszeniach, najlepiej z przodu ciała, unikać noszenia wartościowych przedmiotów w tylnych kieszeniach spodni lub otwartych torebkach oraz zachować czujność wobec osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Funkcjonariusze zwracają również uwagę, by nie odkładać torebek ani plecaków do wózków zakupowych, nawet na krótką chwilę, oraz uczulać dzieci, aby nie oddalały się od opiekunów i wiedziały, do kogo zwrócić się w razie zgubienia.

Policjanci przypominają, że pośpiech sprzyja nie tylko kradzieżom, ale także gubieniu dokumentów, kart płatniczych czy prezentów. Chwila ostrożności może uchronić przed stresem w tym wyjątkowym czasie.

O zagrożeniach związanych ze świątecznymi zakupami, z lekkim przymrużeniem oka, opowiada film zrealizowany przez stołecznych policjantów.

