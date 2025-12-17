Drogowa furia w Radomiu. 42-latek odpowie przed sądem

Zdarzenie miało miejsce przed skrzyżowaniem, gdzie kierujący iveco zgodnie z przepisami zatrzymał pojazd na czerwonym sygnale. Jadący za nim kierowca mercedesa najpierw intensywnie trąbił, a następnie oddał kilka strzałów z przedmiotu przypominającego broń palną. Po ataku odjechał z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany kierowca nie odniósł obrażeń, jednak uszkodzona została szyba oraz drzwi jego pojazdu. Sprawa została zgłoszona policji, a funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia sprawcy.

– Po otrzymaniu sygnału o tym zdarzeniu natychmiast czynności podjęli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu by ustalić i zatrzymać sprawcę przestępstwa – poinformowała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Strzelał na drodze w Radomiu. Już wcześniej był karany

Kilka godzin później, przy wsparciu kontrterrorystów oraz policjantów z Szydłowca, funkcjonariusze weszli do jednego z domów na terenie województwa mazowieckiego. Zatrzymano 42-letniego mężczyznę oraz jego 32-letnią partnerkę. W trakcie przeszukania zabezpieczono ponad 20 gramów marihuany, a w samochodzie dwa pistolety pneumatyczne.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Prokuratura Rejonowa Radom Zachód przedstawiła mu zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz uszkodzenia mienia. „Za przestępstwo to będzie odpowiadał w warunkach recydywy” – przekazała policja.

Dodatkowo 42-latek kierował pojazdem mimo dwóch sądowych zakazów oraz używał tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do auta. Wobec zatrzymanego zastosowano policyjny dozór.

