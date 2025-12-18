Setki traktorów na ulicach Brukseli. Protestują także polscy rolnicy

Według szacunków lokalnych mediów, w stolicy Belgii protestuje około 10 tys. rolników z ponad 40 organizacji. Na ulice Brukseli wyszli przedstawiciele branży ze wszystkich krajów członkowskich, w tym również Polski. Drogi blokowane są przy wykorzystaniu setek traktorów, które zgromadzono głównie wokół unijnych instytucji.

Warto podkreślić, że protesty odbywają się nie tylko w Belgii, ale też w innych krajach członkowskich. W Polsce również pojawiło się na drogach wiele ciągników z transparentami, nawołującymi do zablokowania umowy z Mercosur.

UE. Protest rolników w Brukseli

Największa liczba protestujących gromadziła się od 9 rano w rejonie Dworca Północnego w Brukseli. Przemarsz przez centrum miasta rozpoczął się o 11, rolnicy zmierzali w stronę Placu Luksemburskiego.

Lokalna policja przygotowała się na najgorsze. Sprowadzono dodatkowe siły i otoczono zasiekami główne siedziby unijnych urzędów. Drut kolczasty i zapory rozwinięto nie tylko wokół Ronada Schumana, ale też przed siedzibą Parlamentu Europejskiego.

Przy wspomnianym rondzie w czwartek rzucono kilka petard, jednak policja opanowała sytuację przy pomocy armatek wodnych.

Unijni liderzy nie zignorowali rolników i przed szczytem spotkali się z przedstawicielami COPA COGECA, europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Do rozmów przystąpili przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

Francja z Polską zablokuje umowę z Mercosur?

Przywódcy Wspólnoty nie chcą jednak zmieniać planów i w sobotę 20 grudnia zamierzają oficjalnie podpisać umowę między Unią Europejską i państwami Mercosur. Na tej liście znajdą się Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj.

Przeciwko temu rozwiązaniu są cały czas Polska i Francja, które wciąż szukają tzw. mniejszości blokującej. – W sprawie Mercosur uważamy, że jest niewystarczająca i że to porozumienie nie może zostać podpisane – oświadczał w czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron. – Jeśli jest dziś chęć przeforsowania, gdy nie ma jasności, to powiem bardzo jasno: Francja będzie się sprzeciwiać – podkreślał.

