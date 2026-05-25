Referendum także w innym polskim mieście? Padła zapowiedź odwołania prezydenta

Po głośnym referendum w Krakowie podobny scenariusz może czekać Rzeszów. Radny miasta Jacek Strojny poinformował, że zamierza złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fijołka.

Polityk argumentuje swoją decyzję sytuacją finansową miasta i kontrowersjami wokół działań władz samorządowych. W mediach społecznościowych opublikował mocny wpis skierowany zarówno do radnych, jak i mieszkańców.

Rzeszów może być kolejnym miastem z referendum

„Informuję, że w związku z pogarszającym się stanem finansów miasta, bezprecedensową próbą przepchnięcia zamiany po zaniżonej wartości działek miejskich, utajnieniem planu ogólnego, licznymi kontrowersjami wokół kluczowych inwestycji miejskich oraz wieloma innymi grzechami wobec miasta i jego mieszkańców nadszedł czas na odwołanie najgorszego po 1990 r. prezydenta” – napisał Jacek Strojny.

Mocny apel do radnych i mieszkańców Rzeszowa

Radny zapowiedział, że przedstawi projekt uchwały dotyczący referendum miejskim radnym. Zaapelował też o poparcie inicjatywy.

„Informuję, że przedstawię radnym miasta Rzeszowa wniosek o przeprowadzenie referendum ws. odwołania prezydenta Konrada Fijołka wraz z uzasadnieniem. Wzywam wszystkich radnych, którym zależy na dobru naszego miasta o poparcie tego wniosku” – przekazał.

W dalszej części wpisu zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców Rzeszowa.

„Odzyskajmy wspólnie nasze miasto dla jego mieszkańców, dla was. Czas skończyć z chaosem i arogancją, czas na... normalność” – dodał.

Kim jest Konrad Fijołek?

Konrad Fijołek stoi na czele Rzeszowa od 2021 roku. Wygrał przedterminowe wybory po rezygnacji wieloletniego prezydenta Tadeusza Ferenca. Choć startował jako kandydat niezależny, otrzymał poparcie m.in. KO, PSL, Lewicy i Polski 2050.

W 2024 roku Fijołek skutecznie ubiegał się o reelekcję, pokonując w drugiej turze kandydata PiS Waldemara Szumnego.

Kraków dał sygnał innym miastom?

Zapowiedź referendum w Rzeszowie pojawia się tuż po politycznym wstrząsie w Krakowie. W niedzielnym referendum mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Za jego odwołaniem zagłosowało ponad 171 tys. osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., co wystarczyło do uznania referendum za ważne. Nie powiodło się natomiast referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa – zabrakło wymaganej frekwencji.

