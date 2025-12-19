Pożyczki w parabankach, szantaż i odejścia. Kulisy finansowania polskiej psychiatrii

Ma nadawać ton w polskiej psychiatrii i neurologii, leczyć najtrudniejsze przypadki, prowadzić badania naukowe, kreować innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie od lat tonie w długach, które dzisiaj przekraczają 200 milionów złotych. Spora część to pożyczki w parabankach, zaciągane przez kolejnych dyrektorów, aby ratować placówkę.

Lista problemów Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest jednak dłuższa. Pracownicy opowiadają nam o fatalnej atmosferze, kolejnych odejściach, podstawowych brakach i konfliktach z dyrekcją. – Brakuje odczynników, narzędzi, leków, a nawet papieru do drukarki. Nie ma środków na wyjazdy na konferencje naukowe – wyliczają. – Będą odchodzić ludzie, nie będzie miał kto pracować i wszystko się zawali pod własnym ciężarem – alarmują.

Tymczasem dyrektor placówki udzielił wywiadu, w którym o złą sytuację obwinia żyjących w „wygodnej bańce” pracowników. I przygotował plan naprawczy, który nasi rozmówcy nazywają szantażem.

Badania i leczenie, ale po pierwsze leczenie