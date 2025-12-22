Pracownicy ważnego instytutu alarmują. Ministerstwo odpowiada, że tylko „nadzoruje”

Od lat Instytut Psychiatrii i Neurologii jest w dramatycznej sytuacji finansowej i kadrowej, co opisywaliśmy szeroko we „Wprost”.

IPiN to jeden z najważniejszych ośrodków badawczych, który łączy działalność naukową i kliniczną. Ma nadawać ton w polskiej psychiatrii i neurologii, leczyć najtrudniejsze przypadki, prowadzić badania naukowe czy kreować innowacyjne rozwiązania w swojej dziedzinie. Zatrudnia zarówno naukowców, jak i personel medyczny. Nadzór nad instytutem sprawuje Ministerstwo Zdrowia. To właśnie minister zdrowia powołuje dyrektora, ma również zatwierdzić na program naprawczy, który opracowała obecna dyrekcja.

Ministerstwo tłumaczy, że tylko „nadzoruje”

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy jednak, że w sprawie IPiN-u może zrobić tyle, na ile pozwala ustawa o instytutach badawczych. Czyli niewiele.