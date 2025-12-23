Polacy o pobycie Ziobry za granicą. Miażdżące wyniki sondażu

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24 jak Polacy oceniają decyzję Zbigniewa Ziobry o pozostaniu poza granicami Polski w sytuacji toczącego się wobec niego postępowania sądowego. Łącznie 22 proc. wybrało odpowiedzi „zdecydowanie” lub „raczej” dobrze. Przeciwnego zdania było z kolei w sumie 64 proc. ankietowanych. 14 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć” lub odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie.

W poniedziałek sąd odroczył posiedzenie aresztowe wiceszefa PiS. – Na pewno jest to kompromitacja, ale jest to też złamanie prawa przez rząd, który realizuje swoje cele, wykorzystując do tego nielegalnie przejętą prokuraturę – mówił Ziobro w TV Republika, komentując decyzję. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości „mamy do czynienia z polityczną hucpą, a nie poważnymi zarzutami”. Ziobro mówił też o „absurdzie”.

Zbigniew Ziobro o decyzji sądu

– Ta prokuratura nielegalnie przejęta upolityczniona skrajnie, instrumentalnie wykorzystywana do zwalczania opozycji robi to co zwykle, czyli łamie prawo. Obowiązkiem prokuratora było dostarczyć pełny materiał dowodowy, a nie ukrywać niektóre wybrane materiały przed sądem i ukrywać materiał, który może mieć znaczenie dla oceny jednego z najważniejszych zarzutów stawianych w tej sprawie – dodawał później wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Ziobro przekonywał, że to „kolejny taki manifest pogardy dla prawa ze strony prokuratora prowadzącego na zlecenie polityczne to postępowanie”. – Mamy do czynienia z czasami, w których wróciła: reguła dajcie mi człowieka paragraf się znajdzie, a jeśli trzeba inne paragrafy łamać, gwałcić, naruszać to nie ma problemu, bo znajdą się zawsze prokuratorzy, którzy będą to usłużnie dla władzy robić dla własnej kariery i korzyści – podsumował były minister sprawiedliwości.

