MEN reaguje na bulwersujący incydent w polskiej szkole. Mamy nowy komunikat kuratorium
Protest przed Szkołą Podstawową w Kielnie
Protest przed Szkołą Podstawową w Kielnie Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
Barbara Nowacka odniosła się do doniesień na temat skandalicznego zachowania nauczycielki w szkole podstawowej w Kielnie, która miała zerwać krzyż ze ściany w sali lekcyjnej i wyrzucić go do kosza. Mamy nowy komunikat kuratorium oświaty.

O Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie (województwo pomorskie) stało się głośno za sprawą bulwersującego zdarzenia, do którego miało dojść w połowie grudnia 2025 r. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, które są oparte na relacjach uczniów i ich rodziców, jedna z nauczycielek podczas lekcji języka angielskiego miała zażądać zdjęcia krzyża ze ściany w sali lekcyjnej.

Skandal w polskiej szkole. Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza?

Uczniowie nie wykonali tego polecenia. Nauczycielka sama miała zerwać symbol religijny ze ściany i wyrzucić go do kosza. Miała wówczas pozwolić sobie także na wulgarny i pogardliwy komentarz. Sprawa wywołała ogromne oburzenie. Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud, złożył do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zawiadomienie w tej sprawie. Przed szkołą został zorganizowany protest.

