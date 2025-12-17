Wyrwał matce 10-miesięczne dziecko i uciekł. Nowe informacje z prokuratury

W poniedziałek 15 grudnia w godzinach porannych do matki wychodzącej z mieszkania w Koszalinie z 10-miesięcznym chłopcem podbiegł znany jej mężczyzna. 38-latek wyrwał kobiecie dziecko z rąk i odjechał w nieznanym kierunku. Matka powiadomiła o sprawie policję, która postawiła na nogi wszystkie dostępne patrole. W działania zaangażowano również przewodników z psami. Poszukiwane czarne BMW zostało zatrzymane na drodze ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu.

W aucie znajdowało się uprowadzone dziecko. Chłopiec został przekazany medykom, którzy sprawdzili jego stan zdrowia. Okazało się, że nic mu nie jest. Podejrzany o uprowadzenie został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymany został również 50-letni kierowca pojazdu. Został przesłuchany jako świadek i zwolniony. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Koszalinie. W środę przeprowadzono czynności z zatrzymanym.

Koszalin. Prokuratura przedstawiła zarzuty w związku z uprowadzeniem 10-miesięcznego dziecka

38-latek złożył wyjaśnienia, a następnie usłyszał zarzuty m.in. uprowadzenia dziecka, uporczywego nękania, kierowania gróźb pozbawienia życia oraz naruszenia nietykalności cielesnej kobiety. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna przyznał się do prowadzenia samochodów mimo orzeczonego zakazu. 38-latek tłumaczył, że jest ojcem chłopca, miał częsty kontakt z dzieckiem i się nim opiekował.

W poniedziałkowy poranek przyszedł z kolei, aby odwiedzić syna, jak to robił wielokrotnie wcześniej, ale gdy matka nie wyraziła na to zgody, pod wpływem emocji zabrał dziecko. Za uprowadzenie dziecka grozi do pięciu lat więzienia, ale najpoważniejsze konsekwencje 38-latkowi grożą za uporczywe nękanie. Czyn ten jest zagrożony karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Co ciekawe ojcostwo mężczyzny nie wynika z dokumentów, ale potwierdzają to matka chłopca i sam podejrzany.

