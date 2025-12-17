Wielkie zmiany na lekcjach polskiego. Nauczyciele załamują ręce. Wskazali błędy

Rada Języka Polskiego w maju 2024 r. ogłosiła zmiany zasad ortografii. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. – Będę postępował jak policjant. Gdy zmieniają się przepisy ruchu, to policjanci najpierw udzielają upomnienia, bez większych konsekwencji. Sprawdzając prace czy wypracowania uczniów, na marginesie zielonym kolorem będę więc pisać, jaka reguła teraz obowiązuje, ale na pewno nie będę obniżał ocen – powiedział Radiu Zet polonista Adam Ejnik.

Wtóruje mu inna nauczycielka języka polskiego z warszawskiej szkoły. Zwróciła uwagę, że „młodzież ma za sobą kilka jak nie kilkanaście lat nauki według starych zasad”. Zdaniem polonistki z ortografią jest duży problem i „mierzymy się analfabetyzmem wtórnym”. Ejnik dodaje, że u niego najgorzej jest z interpunkcją, a w ostatnich latach ze stawianiem kropek. Jego zdaniem problemy spowodowało powszechne korzystanie z komunikatorów. Niewiele zmieni się za to na egzaminach.

Nowe zasady ortografii od 1 stycznia. Co się zmieni na egzaminach?

Dyrektor CKE już w sierpniu 2025 r. zapowiedział, że w latach 2026 – 2030 akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu – Będziemy oceniać przejściowo. Tzn. obie formy będziemy respektować – powiedział szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Chodzi o to, aby maturzysta lub ósmoklasista miał szansę od początku danej szkoły czy etapu edukacyjnego nauczyć się nowych zasad i dopiero potem zastosować je na egzaminie.

Nauczyciele na razie nie mają informacji o zmianie podręczników. We wrześniu 2026 r. mają wejść w życie nowe podstawy programowe, więc nauczeni poprzednią reformą zakładają, że książki i tak trzeba będzie wymienić. Uczniowie klas 1 – 8 mają darmowe podręczniki, finansowane z budżetu państwa. Zazwyczaj pakiety są wymieniane przez szkoły co trzy lata. Potem są mocno zniszczone. Eksperci z RJP przygotowują też nowy słownik ortograficzny, ale ten ma ukazać się dopiero za rok.

