MEN wprowadza zmiany. Nauczyciel: To miecz obosieczny

MEN przedstawiło właśnie projekty podstaw programowych, m.in. z j. polskiego. Radio Zet zapytało polonistę o ocenę. Bartłomiej Rosiak za „wielki przełom” uznał „oddanie inicjatywy nauczycielowi i brak skrępowania”. Nauczyciel zaznaczył jednak, że „to miecz obosieczny”. Przykładem mogą być lektury. Obszar ten wzbudza największe zainteresowanie i dyskusję. – Tego nigdy nie było u nas – podkreślił Rosiak.

– Polonista lepiej zna uczniów niż wychowawca, bo widzi codziennie i rozmawia z nimi na tematy życiowe – przekonywał nauczyciel. Rosiak jest zmartwiony, że po zmianach nie ma nic o powieści historycznej. – Nowa podstawa jest idealna, ale dla świetnego polonisty – ocenił Rosiak. Jego zdaniem „takich nauczycieli u nas nie brakuje, ale też nie każdy, kto kończy studia polonistyczne, jest świetnie przygotowany do pracy w szkole”.

Nowa podstawa programowa MEN z j. polskiego. Nauczyciel wskazał plusy i minusy

Polonista obawia się, że „będą się pogłębiały nierówności społeczne między uczniami – tych ze świetnych szkół ze świetnymi nauczycielami i tych, którzy tyle szczęścia nie mieli”. Nowa podstawa zdaniem Rosiaka kładzie także duży nacisk na praktykę. „Teraz treści teoretyczne zostały okrojone, co – przy takiej same liczbie godzin polskiego – daje przestrzeń na warsztaty redakcyjne, na tworzenie i ćwiczenie” – brzmi fragment tekstu.

Nowością są również elementy edukacji medialnej. Nauczyciel ma świadomość, że będą szkoły, gdzie nic się nie zmieni. – Podstawa jest trochę schizofreniczna, bo daje swobodę nauczycielom, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy, ale też wymaga ogromnej tytanicznej pracy od nas – skomentował polonista. Rosiak ma z kolei obawy, jak podstawa wpłynie na egzamin ósmoklasisty. Zdaniem nauczyciela obecna podstawa była pod tym względem bardzo dobra.

