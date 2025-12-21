Niemcy za ograniczeniem migracji. Sondaż ujawnia skalę poparcia

Ponad połowa obywateli Niemiec opowiada się za przyjmowaniem mniejszej liczby migrantów ubiegających się o azyl – wynika z najnowszego sondażu. Jednocześnie niewielu Niemców dostrzega realną zmianę kursu rządu w polityce migracyjnej, mimo zapowiedzi i działań podejmowanych przez nowego ministra spraw wewnętrznych.

Z reprezentatywnego badania instytutu YouGov przeprowadzonego na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej wynika, że 53 proc. respondentów „w pełni się zgadza” z celem ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta dotyczącym redukcji imigracji osób ubiegających się o azyl. Kolejne 23 proc. badanych „raczej” popiera ten kierunek. Zaledwie 15 proc. ankietowanych „raczej” lub „całkowicie” odrzuca proponowany kurs.

Największe poparcie dla ograniczenia migracji notowane jest wśród wyborców skrajnie prawicowej AfD, a także wśród sympatyków CDU, CSU, BSW oraz FDP. Mniejsze poparcie odnotowano wśród wyborców SPD, natomiast zdecydowanie niższe wśród zwolenników Zielonych i Lewicy. Badanie pokazuje również, że za „zwrotem migracyjnym” częściej opowiadają się osoby starsze niż młodsze.

Rząd zaostrza kurs migracyjny. Społeczeństwo widzi niewielkie efekty

Po objęciu urzędu w maju Alexander Dobrindt zarządził intensyfikację kontroli na wszystkich niemieckich granicach oraz polecił odsyłanie osób ubiegających się o azyl już na granicy. Wyjątki dotyczą kobiet w ciąży, osób chorych oraz innych tzw. grup wrażliwych. Na forum unijnym minister opowiada się za zaostrzeniem przepisów, umożliwiających przenoszenie procedur azylowych poza UE oraz tworzenie tzw. centrów powrotu.

Mimo tych działań większość Niemców nie widzi istotnej zmiany polityki rządu. Zaledwie 8 proc. respondentów dostrzega „wyraźną zmianę kursu”, 38 proc. zauważa jedynie „nieznaczną zmianę”, a 42 proc. nie widzi jej wcale.

Jednocześnie liczba wniosków o azyl wyraźnie spadła. Od stycznia do końca listopada złożono w Niemczech 106 298 pierwszych wniosków, czyli o 51 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Czytaj też:

Zaskoczenie przy polskiej granicy. MSWiA o nowym zagrożeniuCzytaj też:

Ten kraj bardzo chce dogonić Polskę. „Wzór, który chcieliby skopiować”